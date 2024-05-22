Slovenya Başbakanı, İspanya, İrlanda ve Norveç\'in Filistin\'i tanıyacağını memnuniyetle karşıladı

Güncel

Slovenya Başbakanı Robert Golob; İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin devletini tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Golob; İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacaklarını belirtmelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç liderlerinin Filistin'in tanınmasına ilişkin bugünkü açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Son haftalarda onlarla yakın ve düzenli temas halindeyim ve önümüzdeki günlerde de bunu yapacağım. Filistin'i henüz tanımamış olan ve yakın gelecekte tanınma sürecimize katılmayı ümit eden üye devletlerden birçok meslektaşımızla birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Golob açıklamada, Avrupa Birliği (AB) liderlerine yazdığı bir mektupta, Filistin'i tanımamış ülkelere, bu sürece katılma çağrısında bulunduğunu ifade ederek " Orta Doğu'da insanlığın, barışın ve istikrarın hizmetinde 'tanınma ortak hedefine' ulaşmak için birlikte, birlik içinde ve güçlü şekilde çalışabiliriz. Yanımızda ne kadar çok ülke olursa ateşkesin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için her iki tarafta da baskı gücümüz o kadar güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin yönetiminin güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz"

Sürece liderlik ettiklerini ifade eden Golob, Filistinlilerin sembolik bir tanınma jestinden daha fazlasına ihtiyacı olduğu bilinciyle bir şeyleri değiştirmek istediklerini kaydetti.

Golob, "Hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de halkını temsil edecek ve onu tüm dünyanın kalıcı barışın çözümü olarak gördüğü iki devletli çözüme yönlendirecek olan Filistin yönetiminin reformuna ve güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Golob, Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak bölgedeki ve dünyadaki tüm aktörlerin iki devletli çözüm gerçeğini kabul etmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

Slovenya, Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanıyacak

Bu arada, Slovenya Başbakanı Robert Golob, 22 Mart'ta AB Zirvesi sonrası İspanya, İrlanda ve Malta Başbakanları ile yaptığı ortak açıklamada, bölgede kalıcı barışın korunmasının gerekliliğine işaret ederek iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda mutabık olduklarını dile getirmişti.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ise 9 Mayıs'ta ülke basınına yaptığı açıklamada, hükümetin Filistin devletini tanımaya yönelik prosedürü başlattığını ifade ederek tanıma kararının 13 Haziran'a kadar Slovenya Meclisine iletileceğini söylemişti.