Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan Filistin Desteği - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan Filistin Desteği

23.06.2026 12:28
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Cumhurbaşkanı Pirc Musar, yeni hükümetin ılımlı İsrail politikasına rağmen uluslararası hukuku savunacak.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'e ılımlı yaklaşımı nedeniyle gündeme gelen yeni hükümetle ilişkilerinde Filistin konusunda "her zaman uluslararası hukukun ve insanlığın" yanında olacağını söyledi.

Pirc Musar, Slovenya Televizyonu için yaptığı açıklamada, Slovenya'da Janez Jansa liderliğinde kurulan yeni hükümetle İsrail'e yaklaşım noktasında yaşanan görüş ayrılığını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pirc Musar, "Slovenya'da yeni hükümetin ilk icraatlarından birisi hükümet binasının cephesinden Filistin bayrağını kaldırmak oldu. Siz de İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım yaptığını yinelediniz. Dış politika, ülkedeki çeşitli kurumlar arasında koordine edilmelidir. Dolayısıyla, yeni hükümetle burada ortak bir dil bulamayacağınız sonucuna varabiliriz. Size 'Şimdi ne olacak, İsrail'in mi yoksa Filistin'in mi tarafındasınız?' diye sorduklarında ne diyeceksiniz?" sorusunu yanıtladı.

Pirc Musar, "Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmak isterim. Bizler insanlığın, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukukun tarafındayız. Bu yasal yapı içerisinde değerlerimin ve uluslararası hukuk ilkelerimin ötesine geçmem. Buradaki yolum da açık olacak. Her zaman uluslararası hukukun, insanlığın yanında olacağım ve her zaman iki devletli çözümü savunacağım." dedi.

Jansa hükümetiyle işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirten Pirc Musar, ancak her zaman için değerleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Yeni hükümet İsrail'e karşı "ılımlı" bir yaklaşım sergiliyor

Bu arada, Slovenya'da önceki Başbakan Robert Golob liderliğindeki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını soykırım olarak gördüğünü açıklamış ve İsrailli bazı bakanları istenmeyen kişi ilan etmişti. Eski Başbakan Golob'un hükümeti, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) de İsrail'e yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.

Jansa hükümeti ise göreve başladıktan hemen sonra Golob döneminde hükümet binasına asılan Filistin bayrağını yerinden kaldırmış, bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Pirc Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astırmıştı.

Yeni hükümet, daha sonra İsrail'le silah ve askeri teçhizat ihracatı ile ithalatını yasaklayan kararı da yürürlükten kaldırdığını açıklamıştı.

Jansa'nın ayrıca, Slovenya'da 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan Filistin Desteği - Son Dakika

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