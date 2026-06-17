Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
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Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Uyarı

17.06.2026 14:10
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Cumhurbaşkanı Pirc Musar, yeni hükümete uluslararası hukuk ihlallerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, ülkesinin İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım dahil olmak üzere dünya genelindeki uluslararası hukuk ihlallerine dikkati çekmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Slovenya'da Janez Jansa liderliğinde kurulan yeni hükümet üyelerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul eden Pirc Musar, İsrail'e "ılımlı" tutumları nedeniyle dikkatleri çeken yeni kabineye "uyarı" niteliğinde bir konuşma yaptı.

Pirc Musar, yeni hükümetle yapıcı ve doğru bir işbirliği temennisinde bulunarak anayasal düzen ve ilkelerinin tehdit edildiğini düşündüğü her durumda sesini yükselteceğini dile getirdi.

Slovenya'nın dünyadaki uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerine dikkati çekmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizen Pirc Musar, "Buna, Gazze'deki soykırım da dahil." dedi.

Başbakan Jansa da birçok zorluğun yaşanabileceğini ancak bunların, işbirliğiyle daha kolay çözüleceğine inandığını belirtti.

Yeni hükümet İsrail'e karşı "ılımlı" bir yaklaşım sergiliyor

Bu arada, Slovenya'da önceki Başbakan Robert Golob liderliğindeki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını soykırım olarak gördüğünü açıklamış ve İsrailli bazı bakanları istenmeyen kişi ilan etmişti. Eski Başbakan Golob'un hükümeti, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) de İsrail'e yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.

Jansa hükümeti ise göreve başladıktan hemen sonra Golob döneminde hükümet binasına asılan Filistin bayrağını yerinden kaldırmış, bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Pirc Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astırmıştı.

Yeni hükümet, daha sonra İsrail'le silah ve askeri teçhizat ihracatı ile ithalatını yasaklayan kararı da yürürlükten kaldırdığını açıklamıştı.

Jansa'nın ayrıca, Slovenya'da 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiklerini ve o dönem muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Jansa ile görüştüklerini öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte kimlikle yabancı yatırım firmasının temsilcisi gibi tanıttıkları, bazı Slovenyalı siyasilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıkları iddia edilmişti.

Eski Başbakan Golob, iddialar üzerine AB'den genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet, ayrıca 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Slovenya Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Uyarı - Son Dakika

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