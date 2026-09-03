Slovenya'da binlerce gösterici, İsrail yanlısı Başbakan Jansa'yı protesto etti - Son Dakika
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Slovenya'da binlerce gösterici, İsrail yanlısı Başbakan Jansa'yı protesto etti

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Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da binlerce kişi, Başbakan Janez Jansa liderliğindeki hükümetin İsrail yanlısı politikalarını protesto etti. Göstericiler Filistin bayrakları taşıyarak hükümetin düşmesini istedi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da binlerce gösterici, Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümetin İsrail yanlısı tutumuna tepkilerini dile getirdi.

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO), Halkın Sesi girişimi tarafından Lübliyana'daki parlamento binası önündeki meydanda gösteri düzenlendiğini belirtti.

Binlerce kişinin katıldığı gösteride, 22 Mart'taki seçimin ardından göreve gelen İsrail yanlısı Jansa hükümetine karşı tepki gösterildi.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, Jansa hükümetinin düşmesi çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlar Jansa'yı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kuklası"na benzetti.

Yeni hükümet İsrail'e karşı "ılımlı" bir yaklaşım sergiliyor

Bu arada, Slovenya'da önceki Başbakan Robert Golob liderliğindeki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını soykırım olarak gördüğünü açıklamış ve İsrailli bazı bakanları istenmeyen kişi ilan etmişti. Eski Başbakan Golob'un hükümeti, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) de İsrail'e yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.

Jansa hükümeti ise göreve başladıktan hemen sonra Golob döneminde hükümet binasına asılan Filistin bayrağını indirmiş, bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Pirc Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astırmıştı.

Yeni hükümet, daha sonra İsrail'le silah ve askeri teçhizat ticaretini yasaklayan kararı da yürürlükten kaldırdığını açıklamıştı.

Jansa'nın ayrıca, Slovenya'da 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Slovenya, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya'da binlerce gösterici, İsrail yanlısı Başbakan Jansa'yı protesto etti - Son Dakika

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