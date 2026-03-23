Slovenya'da Özgürlük Hareketi Seçimi Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya'daki genel seçimi, mevcut Başbakan Robert Golob'un partisi Özgürlük Hareketi kazandı.

Devlet Seçim Komisyonunun (DVK) internet sitesindeki kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 99,85'i sayılırken Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazandı. Eski Başbakan Janez Jansa liderliğindeki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) ise oyların yüzde 27,95'ini aldı.

Seçimi az farkla kazanan Özgürlük Hareketi, 90 sandalyeli ulusal meclise 29, SDS ise 28 milletvekili gönderecek.

Parlamentoya girebilmek için partilerin ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekli seçim sisteminde, Özgürlük Hareketi ve SDS'nin dışında 5 parti daha barajı geçti.

Golob, seçim sonuçlarının ardından seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada, ikinci dönem kazanmanın kendileri açısından zor olduğunu söyledi.

Slovenya'da her zaman beklentilerin yüksek olduğunu ve eleştirilerin de farkına vardıklarını aktaran Golob, mevcut politikalarından ödün vermeyeceklerini vurguladı.

Jansa ise oy sayımında usulsüzlükler tespit ettiklerini ve bunları şikayet edeceklerini dile getirdi.

Bir sonraki seçimlerin erken yapılacağını düşündüğünü belirten Jansa, "Bir sonraki seçimler ne kadar erken yapılırsa ülke için o kadar iyi olur." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ve resmileşmesinin ardından Golob liderliğindeki Özgürlük Hareketinin hükümeti kurabilmek için diğer partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Slovenya'da genel seçim, orantılı temsil esasına dayanan bir sistemle yapılıyor. Ülke 8 seçim bölgesine ayrılırken bu bölgelerden toplam 88 milletvekili seçiliyor, İtalyan ve Macar azınlıklar için ayrılan birer sandalye ile ulusal meclis 90 üyeden oluşuyor.

AB ülkesi Slovenya'da son genel seçim 2022'de yapılmıştı.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu."

Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti.

Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Slovenya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 13:11:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.