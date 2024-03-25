Slovenya Dışişleri Bakanı: Bosna Hersek her zaman Avrupa\'nın parçası olacak

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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Bosna Hersek'in her zaman Avrupa'nın parçası olacağını belirtti.

Fajon, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile başkent Saraybosna'da görüştü.

Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Fajon, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bosna Hersek, tarihi bir adım atarak Avrupa Birliği'ne (AB) erişimini açtı. Slovenya'nın bu yolda çok önemli bir rol oynamasından, bu süreçte yardımcı olmamızdan ve bu prosedürde işbirliği yapmamızdan çok mutlu ve gururluyum. Müzakerelerin başlatılması zor bir süreçtir." şeklinde konuştu.

Bosna Hersek'e yönelik maddi destek sıkıntısının yaşanmayacağını dile getiren Fajon, "Bosna Hersek, her zaman Avrupa'nın bir parçası olacak." dedi.

Fajon, Bosna Hersek'i AB üyeliği sürecinde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Konakovic, Fajon ile Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecini görüştüklerini dile getirerek, Slovenya'ya bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek'in ekonomik anlamda AB dışında alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Konakovic, ülke ekonomisinin gelişimi ve gençlerin ülkede kalmasının yalnızca AB entegrasyon sürecine bağlı olduğunu ifade etti.

Bu arada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.