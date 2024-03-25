Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Bosna Hersek'in her zaman Avrupa'nın parçası olacağını belirtti.
Fajon, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile başkent Saraybosna'da görüştü.
Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Fajon, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Bosna Hersek, tarihi bir adım atarak Avrupa Birliği'ne (AB) erişimini açtı. Slovenya'nın bu yolda çok önemli bir rol oynamasından, bu süreçte yardımcı olmamızdan ve bu prosedürde işbirliği yapmamızdan çok mutlu ve gururluyum. Müzakerelerin başlatılması zor bir süreçtir." şeklinde konuştu.
Bosna Hersek'e yönelik maddi destek sıkıntısının yaşanmayacağını dile getiren Fajon, "Bosna Hersek, her zaman Avrupa'nın bir parçası olacak." dedi.
Fajon, Bosna Hersek'i AB üyeliği sürecinde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Konakovic, Fajon ile Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecini görüştüklerini dile getirerek, Slovenya'ya bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.
Bosna Hersek'in ekonomik anlamda AB dışında alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Konakovic, ülke ekonomisinin gelişimi ve gençlerin ülkede kalmasının yalnızca AB entegrasyon sürecine bağlı olduğunu ifade etti.
Bu arada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 21 Mart'ta Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurmuştu.
Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.
Son Dakika › Güncel › Slovenya Dışişleri Bakanı: Bosna Hersek her zaman Avrupa'nın parçası olacak - Son Dakika
Isparta'da polis, 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan M.Ç. isimli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, çanta içerisine gizlenmiş halde 196,01 gram sentetik uyuşturucu ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde, Prof. Dr. Mustafa Yücel tarafından 'Derin Okyanuslar: İklim değişikliğinden uzay keşiflerinin ipuçlarına, gezegenimizin en büyük habitatına bir bakış' konusu ele alındı. Söyleşiye, öğrencilerin yanı sıra Havza Milli Eğitim Müdürü ve okul idarecileri de katıldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçeli çocuk ve gençlerle kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için sosyo-kültürel projeleri hayata geçiriyor. Yeni dönemde 'Mahalle Eğitim Merkezleri', 'Meslek Edindirme Kursları', 'Öğrenci Evi' ve 'Halkevleri' projeleri yer alacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman ve Ortaca'da vatandaşlarla buluştuğu bir etkinlikte, Türkiye'deki ekonomik sorunları ve emeklilerin durumunu eleştirdi. Akşener, hükümetin vergi borçlarını silerken Suriyelilere ve Afganlılara para harcadığını, ancak emeklilere yeterli destek vermediğini belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması taleplerini de dile getirdi.
Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayında 100 bin TL değerindeki malzemeleri çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.
İzmir'de, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle geçici süreliğine iptal edilen arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri yeniden başladı. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, tüm seferlerin saat 17.00'dan itibaren program dahilinde uygulanacağı belirtildi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri, Antalya'dan Isparta'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan aramada bir araçta 54 gram eroin ele geçirildi ve araçta bulunan 2 kişi tutuklandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?