Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulundu.
Fajon, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Katz ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Ateşkes çağrısında bulundum ve rehine anlaşmasına varılacağı umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı.
Gazze'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapılmaması çağrısında bulunduğunu aktaran Fajon, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a, bunun vahim olan insani durumu daha da kötüleştireceğini söylediğini kaydetti.
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon paylaşımında ayrıca, "İnsani yardım, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmalı." ifadesine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Slovenya Dışişleri Bakanı, Gazze'deki askeri operasyonlara son verilmesini istedi - Son Dakika
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, K.K idaresindeki otomobil ile Muhammed Mahmud'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada Mahmud hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?