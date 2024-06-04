Slovenya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı - Son Dakika
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Slovenya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

Slovenya, Filistin Devletini Resmen Tanıdı

Slovenya hükümeti, Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu. Slovenya Demokrat Partisi referandum önergesini geri çekti ve mecliste yapılan oylamada 52 milletvekili Filistin'in tanınması yönünde oy kullandı. Slovenya Başbakanı, Filistin'in tanınmasının umut verici olduğunu belirtti. Slovenya, İspanya, Norveç ve İrlanda gibi ülkelerin ardından Filistin'i tanıyan son ülkelerden biri oldu.

04.06.2024 23:27
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Slovenya'nın, Filistin devletini resmen tanıdığı belirtildi.

Slovenya hükümetinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisinin (SDS), meclise dün verdiği referandum önergesini, bu akşamki meclis oturumu öncesi geri çektiği ifade edildi.

Paylaşımda, SDS milletvekillerinin terk ettiği oturuma katılan 90 sandalyeli meclisteki milletvekillerinin 52'sinin, Filistin devletinin tanınması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Slovenya Başbakanı Robert Golob da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut gönderiyor." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın Filistin'i tanıma süreci

SDS Genel Başkanı Janez Jansa dün, tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Slovenya hükümeti geçen hafta düzenlenen oturumda, Filistin Devleti'nin tanınması maddesini değerlendirmişti.

Başbakan Golob, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımaya karar verdiklerini ifade etmişti.

Golob, söz konusu kararı meclise ileteceklerini ve milletvekillerinden destek istediklerini de söylemişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda da 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.???????

Kaynak: AA

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