Slovenya ve Türkiye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Slovenya ve Türkiye İlişkileri Güçleniyor

Başbakan Yardımcısı Fajon, Türkiye'nin Slovenya için önemli bir ortak olduğunu vurguladı.

14.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon, " Türkiye, Slovenya için son derece önemli bir ortak." dedi.

Fajon, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu'na katıldı.

Forumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Slovenya Spirit Kamu Ajansı Direktörü Rok Capl ve DEİK Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı Adnan Sezgin de yer aldı.

Burada konuşan Fajon, Slovenya olarak Türkiye ile mükemmel düzeydeki işbirliğini daha da güçlendirmek için sabırsızlandıklarını belirterek "İki ülke 2011'de stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Türkiye, Slovenya için son derece önemli bir ortak." diye konuştu.

Fajon, geçen yıl Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Slovenya'yı ziyaret ettiğini ve gelecek 3 yılki işbirliği için bir eylem planı imzaladıklarını hatırlatarak iki ülke olarak çok önemli ve olumlu adımlar attıklarını kaydetti.

Slovenya'da iki önemli Türk şirketinin 2 önemli altyapı projesini yürüttüğünü aktaran Fajon, yakında iki ülkeye de fayda sağlayacak sosyal bir anlaşma ve üçüncü piyasalarda işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalamayı planladıklarını ifade etti.

Fajon, Türkiye'deki temaslarında iki ülkeyi yatırım ve iş alanında yakınlaştıracak konuları da ele aldıklarını dile getirerek Türk vatandaşlarını ülkesini ziyaret etmeye davet etti.

Beraberindeki heyette Slovenyalı birçok şirketin bulunduğunu ve bunun Kasım 2024'ten bu yana ikinci ziyaret olduğunu kaydeden Fajon, bugün Karma Ekonomik Komisyonun 9. Protokolü'nü imzaladıklarını belirtti.

Fajon, Ticaret Odaları arasındaki iyi diyaloğu geliştirmeye devam edeceklerini söyleyerek bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Bakan Fajon, iki ülkenin gelecekte birlikte çalışmak için yüksek potansiyele sahip olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Diplomasi, Politika, Slovenya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Slovenya ve Türkiye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 05:56:51. #1.11#
SON DAKİKA: Slovenya ve Türkiye İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.