SMA hastası bebek için balonlu uğurlama

Çekmeköy'de, spinal müsküler atrofi (SMA) hastası 10 aylık bebeğin tedavi ücretinin toplanması nedeniyle düzenlenen etkinlikte balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Çekmeköy Belediyesince Cemre Alya Arabacı için Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda etkinlik yapıldı.

Katılımcılar, tedavi ücretinin toplanması nedeniyle balonları gökyüzüne bıraktı.

Baba Uğur Arabacı, burada yaptığı açıklamada, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'e teşekkür etti.

Kampanyaya tüm ülkenin ilgi gösterdiğini dile getiren Arabacı, "10 kuruş, 20 kuruş gönderenlerden dahi Allah razı olsun. Onların sayesinde bu kampanya bitti. Kızım ayın ikisinde 10 aylık olacak. İnşallah Türkiye'ye döndüğümüzde koşa koşa gelecek. Burada bize güzel uğurlama oluyor. Çok şükür, çok sevinçliyiz." diye konuştu.

Anne Hilay Arabacı da kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan Çekmeköy Belediyesine, Orhan Çerkez Bey'e çok teşekkür ederim. Buradaki her türlü hizmeti bize açtılar. Mutluyuz, huzurluyuz. Çok şükür, kızımız ilacını alacak." ifadelerini kullandı.