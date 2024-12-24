SMA Hastası Çağla Deniz'in Tedavi Kampanyası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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SMA Hastası Çağla Deniz'in Tedavi Kampanyası Başarıyla Tamamlandı

Kuşadası'nda SMA Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un tedavisi için başlatılan yardım kampanyası 1 milyon 820 bin dolar toplayarak başarıya ulaştı. Tedavi ocak ayında Dubai'de başlayacak.

24.12.2024 18:09
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi başta olmak üzere ilçedeki birçok sivil toplum kuruluşunun tedavisi için gerekli olan parayı toplamak üzere seferber olduğu SMA Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç'un kampanyası başarı ile tamamlandı. Tunç'un tedavisi, ocak ayında Dubai'de başlayacak.

SMA Tip 2 teşhisi konulan Çağla Deniz için ailesi tarafından 17 Aralık 2023'te, Aydın Valiliği'nin izni ile başlatılan ve Kuşadası başta olmak üzere tüm Türkiye'de binlerce kişinin destek verdiği yardım kampanyası ile tedavi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı.

Çağla Deniz Tunç ve ailesini evlerinde ziyaret eden ve makamında ağırlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması için imkanlarını seferber etti. İlçede, Çağla için çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından birçok defa kermes ve etkinlikler düzenlenip, stantlar açıldı. Yardım kampanyası, 361'inci gününde başarıya ulaşarak, Çağla'nın Dubai'de tedavi olması için gerekli olan miktar toplandı.

Tedavi ocak ayında Dubai'de başlayacak

Kızının sağlığına kavuşacağı günü iple çeken anne Sevtap Tunç ise kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Doğumlarından 8 ay sonra ikiz kızlarımızdan Çağla Deniz'in gelişiminin Elif'e nazaran geri kaldığını, başını hareket ettiremediğini ve destek almadan oturamadığını fark ederek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'ne başvurduk. Yapılan kontrolde, Çağla'ya genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Geçtiğimiz 27 Ekim'de kız kardeşi Elif ile birlikte doğum gününü kutladıktan sonra akciğerlerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Yaptığımız araştırmada, Çağla'nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan bir tedaviyle iyileşebileceğini öğrendik. Tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattık ve gerekli rakama ulaştık."

SMA'nın çocukları ve ailelerini çok yıpratan bir hastalık olduğuna dikkati çeken Anne Sevtap Tunç, "Ocak ayında Çağla'nın tedavisi için Dubai'ye gideceğiz. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir süreç var. Bu hastalığın tedavisinde çocuğun boyu ve kilosu çok önemli. Dolayısıyla zamanlama her şey demek. Kuşadası ve Türkiye kızımıza sahip çıkarak tedavisi için gerekli olan parayı toplamamıza yardım etti. Bize destek olan herkese ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Artık Çağla da ikiz kız kardeşi Elif ve diğer arkadaşları gibi koşup, oynayabilecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel SMA Hastası Çağla Deniz'in Tedavi Kampanyası Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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