SMA Hastası Çağla Deniz Tunç İçin Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Güncel

(AYDIN)- Kuşadası Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde, ilçede yaşayan SMA Hastası Çağla Deniz Tunç'un yardım kampanyasına destek olmak için Tiyatro Sotie tarafından bir tiyatro oyunu sahnelendi.

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi ve Söke Kent Konseyi tarafından Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde, SMA Tip 2 hastası olan Çağla Deniz Tunç'un Zolgensma tedavisi görebilmesi için başlatılan yardım kampanyasına katkı sağlamak için bir tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro Sotie tarafından 'Farkındalık Tiyatro Oyunu' başlığı ile sahnelenen komedi türündeki tek perdelik interaktif komedi oyununun ardından toplanan bağışlar 7.5 yaşındaki SMA hastası küçük Çağla Deniz'in tedavisinde kullanılacak.

Oyunun ardından Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört, Tiyatro Sotie oyuncularına gösterdikleri duyarlılıkları ve destekleri için teşekkür etti. Ünver, kampanyaya katkı sunmak için yapılan bağışların ve paylaşımların çok önemli ve değerli olduğuna dikkat çekerek, "Katılımınız ve desteğiniz için, küçük Çağla Deniz'in bir an önce sağlığına kavuşarak yaşıtları ile oyun oynayabilmesi, yüzünün gülebilmesi tememninisi ile hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört ise "Öncelikle gönüllü kampanyayı destekledikleri için Tiyatro Sotie üyelerine teşekkür ederim. Ardından destekleri ve katkıları için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e ve zamanını ayırıp tiyatro gösterimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlikten elde edilen tüm gelir Çağla Deniz Tunç kardeşimizin tedavisi için kullanılacaktır. İnanıyorum ki onu da yakın zamanda sağlığına kavuşacaktır" diye konuştu.