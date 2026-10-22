Smart Solar işçileri TBMM\'de 85 kişinin işe iadesi ve alacakları için destek istedi

(TBMM) - Smart Solar'ın İzmir Aliağa'daki fabrikasında işten çıkarılan işçiler, EMEP milletvekilleri Sevda Karaca ve İskender Bayhan ile YENİ Parti Milletvekili Kayıhan Pala'nın katılımıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplam 85 işçinin işten çıkarıldığını belirten işçiler, işe iade ve alacaklarının ödenmesini talep ederken, sendikal hak ihlali iddiaları ile kamu destekleri ve istihdam arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi.

EMEK Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ile YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Smart Güneş Teknolojileri'nin İzmir Aliağa'daki fabrikasında işten çıkarılan işçilerle birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İşçiler, sendika değiştirmelerinin ardından işten çıkarmalarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, işten çıkarılanların işe iadesini, ödenmeyen alacaklarının ödenmesini ve sendikal haklarına saygı gösterilmesini istedi. Smart Solar işçilerinin basın açıklamasını Sevda Karaca okudu.

İşçiler, fabrikada işten çıkarmalar öncesinde 245'i kadın olmak üzere toplam 655 kişinin çalıştığını, çalışanların yüzde 90'a varan bölümünün TES-İŞ'ten ayrılarak DİSK Enerji-Sen'de örgütlendiğini belirtti. Sendikal örgütlenme sürecine öncülük eden yedi işçinin "departman fazlalığı" gerekçesiyle işten çıkarıldığını ifade eden işçiler, bu gelişmenin ardından iş bırakma eylemi yaptıklarını kaydetti.

İşçiler, 11 Eylül'de başlayan süreçte İş Kanunu'nun 34'üncü maddesine dayanarak çalışmaktan kaçınma haklarını kullandıklarını ve üretimi durdurduklarını bildirdi. Dört gün süren eylemin ardından işveren temsilcileriyle yapılan görüşmelerde mutabakata varıldığını aktaran işçiler, mutabakat kapsamında sendikal baskıya izin verilmeyeceğinin, çoğunluğu sağlayan sendikanın muhatap alınacağının, ödenmeyen dönem zammı için ödeme planı paylaşılacağının ve işten çıkarılan yedi işçi için 10 gün müzakere yürütüleceğinin kararlaştırıldığını belirtti.

Ancak işçiler, işverenin mutabakata uymadığını, işten çıkarılanların işe alınmadığını ve alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. İşçiler, şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada işten çıkarmaları performans ve uyum gerekçeleriyle açıkladığını, ayrıca üretimin Anadolu'ya ve ABD'ye kaydırılmasına yönelik hazırlıklarını duyurduğunu belirtti. İşçiler ise işten çıkarmaların sendikal örgütlenmeyle bağlantılı olduğunu savundu.

Açıklamada, 7 Ekim'de fabrika önünde direniş çadırı kurulduğu gün 74 işçinin daha disiplin kurulu kararı gerekçe gösterilerek İş Kanunu'nun 25/II'nci maddesi kapsamında işten çıkarıldığı ifade edildi. Böylece işten çıkarılan işçi sayısının 85'e ulaştığı bildirildi. İşçiler, 10 günlük üretim duruşunun ardından işe dönen çalışanlardan iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin bir taahhütname imzalamalarının istendiğini, tepkiler üzerine fabrika yönetiminin geri adım attığını ve çalışanların belgeye "tüm yasal haklarımız saklıdır" ibaresini ekleyerek imzaladığını aktardı.

"İŞTEN ÇIKARILMALAR ARAŞTIRILSIN"

Smart Solar işçileri, fabrikaya sağlanan kamu destekleri ile işten çıkarmalar arasındaki ilişkinin araştırılmasını istedi. İşçiler, kamu destekleri kapsamında öngörülen istihdamın sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesini, işten çıkarılan 85 işçinin 32'sinin kadın olmasının kadın istihdamına yönelik teşvikler açısından değerlendirilmesini ve üretimin Anadolu'ya ve ABD'ye kaydırılması planının destek koşullarıyla uyumunun incelenmesini istedi. Ayrıca sendikal nedenlerle işten çıkarma iddiaları hakkında iş müfettişi incelemesi başlatılıp başlatılmadığının açıklanmasını talep eden işçiler, kamu desteği alan işverenin bu desteklerden yararlanmaya devam etmesinin uygun olup olmadığının araştırılmasını istedi. İşçiler, işten çıkarılan tüm çalışanların işe iadesi, ödenmeyen dönem zammı ve diğer alacaklarının ödenmesi, sendika seçme özgürlüklerinin tanınması ve yetki sürecinin ardından DİSK Enerji-Sen ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanması taleplerini sıraladı.

Açıklamada, ilgili bakanlıklara soru önergeleri verilmesi, sendikal nedenlerle işten çıkarmalar ile kamu destekleri ve istihdam arasındaki ilişkinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması yapılması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde inceleme başlatılması ve Aliağa'daki direniş çadırının ziyaret edilmesi çağrısında bulunuldu.

PALA: "HEPİMİZİN UTANMASI GEREKEN BİR DURUM"

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, işçilerin sendika tercihi nedeniyle işten çıkarıldıklarını belirterek, yaşananların Anayasa'ya, yasalara ve Uluslararası Çalışma Örgütü düzenlemelerine aykırı olduğunu savundu.

Pala, "Bir emekçi bir sendikayı seçti diye işinden çıkartılıyorsa ve Çalışma Bakanlığı dahil kamu bunun önünde herhangi bir engel koymuyorsa, buna seyirci kalıyorsa bu Türkiye'de hepimizin utanması gereken bir durumdur" dedi.

İşçi örgütlenmesinin önündeki engellerin farklı kentlerde de yaşandığını belirten Pala, Türkiye'de emekçilerin örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi vereceklerini söyledi. Pala, Smart Solar işçilerinin direnişini ve örgütlenme özgürlüğünü desteklediklerini belirterek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

BAYHAN: "YASAKSIZ GREV, BARAJSIZ SENDİKA, GÜVENCELİ İŞ"

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise Meclis Başkanlığı önünde bekleyen bir kanun teklifine dikkati çekti. Muhalefet partilerinin ortak imzasıyla sunulduğunu belirttiği teklifin "Yasaksız grev, barajsız sendika, güvenceli iş" başlığını taşıdığını söyleyen Bayhan, işçi direnişlerinin ve hak mücadelelerinin söz konusu düzenlemenin bir an önce yasalaşması gerektiğini gösterdiğini savundu.

Bayhan, "Her adım, her direniş, her grev, her eylem, her hak mücadelesi, her fabrikadaki hoşnutsuzluk bu Meclis'in o yasayı bir an önce çıkarması gerektiğini gösteriyor" diye konuştu.

Öte yandan basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına da değinen Bayhan, çeşitli kentlerde basın ve meslek örgütlerinin sansüre karşı eylem çağrısı yaptığını hatırlattı. EMEP olarak bu eylemlere katılacaklarını ve destek vereceklerini söyleyen Bayhan, basın emekçilerinin özgürlük mücadelesi ile Smart Solar işçilerinin sendikal hak ve insanca çalışma mücadelesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.