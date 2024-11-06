SMILE Uydusu Güneş-Dünya Bağlantısını Keşfedecek

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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE), güneş rüzgarları ile Dünya'nın manyetosferi arasındaki dinamik etkileşimi gözlemleyerek Güneş-Dünya bağlantısının daha derinlemesine anlaşılmasını amaçlıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'ne göre, SMILE uydusunun uydu testleri, sistem arayüz testleri ve çevresel deneyler gibi geliştirme çalışmaları Çin'de tamamlandı.

Yakında Avrupa'ya doğru yola çıkacak olan SMILE uydusunun, Arianespace'in Vega-C fırlatma aracıyla 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki Kourou'da bulunan uzay fırlatma sahasından fırlatılması planlanıyor.