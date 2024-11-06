SMILE Uydusu Güneş-Dünya Bağlantısını Keşfedecek - Son Dakika
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SMILE Uydusu Güneş-Dünya Bağlantısını Keşfedecek

SMILE Uydusu Güneş-Dünya Bağlantısını Keşfedecek

Çin ve Avrupa ortak projesi SMILE, güneş rüzgarlarının manyetosferle etkileşimini inceleyecek.

06.11.2024 16:12
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SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan Güneş Rüzgarı Manyetosfer İyonosfer Bağlantısı Kaşifi (SMILE), güneş rüzgarları ile Dünya'nın manyetosferi arasındaki dinamik etkileşimi gözlemleyerek Güneş-Dünya bağlantısının daha derinlemesine anlaşılmasını amaçlıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'ne göre, SMILE uydusunun uydu testleri, sistem arayüz testleri ve çevresel deneyler gibi geliştirme çalışmaları Çin'de tamamlandı.

Yakında Avrupa'ya doğru yola çıkacak olan SMILE uydusunun, Arianespace'in Vega-C fırlatma aracıyla 2025 yılı sonuna kadar Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki Kourou'da bulunan uzay fırlatma sahasından fırlatılması planlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel SMILE Uydusu Güneş-Dünya Bağlantısını Keşfedecek - Son Dakika

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