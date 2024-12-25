Smithfield'de Yangın: Tahliye Uyarısı

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Avustralya'da Adelaide kentinin kuzeyindeki Smithfield bölgesinde çıkan yangın nedeniyle halktan bölgeyi tahliye etmeleri istendi.

ABC News'un haberine göre, yerel saatle 13.00 sularında başlayan, havanın kuruluğu ve rüzgar gibi sebeplerle yayılan yangın sonucu Smithfield'de tahliye uyarısı yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Metropolitan İtfaiye Teşkilatı Kuzey Operasyonları Komutanı Stuart Dawes, yangının çok şiddetli olduğunu ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir saat içinde 10 hektardan fazla alanın yandığını belirtti.

Dawes, "Çevrede yaşayan vatandaşları yaklaşık bir saat içerisinde tahliye edebildik bu da bize bölgeye girip yangını yavaşlatma ve söndürme fırsatı verdi." dedi.