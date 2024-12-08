SMO, Münbiç'in %80'ini Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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SMO, Münbiç'in %80'ini Kontrol Altına Aldı

SMO, Münbiç\'in %80\'ini Kontrol Altına Aldı

Suriye Milli Ordusu, Münbiç'te YPG/PKK'ya karşı kentin %80'ini ele geçirdiği bildirildi.

08.12.2024 15:47
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(ANKARA) - Arap medyası, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin, "Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentine girerek, YPG/ PKK terör örgütüne karşı kentin yüzde 80'ini kontrol altına aldığını" belirtti.

Arap medyasında yer alan haberlerde, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentine girerek, YPG/PKK terör örgütüne karşı kentin yüzde 80'inin kontrol altına aldığı kaydedildi. Münbiç'e yönelik operasyon, cihatçı silahlı muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirdikten sonra Esad yönetiminin son erdiğini ilan etmelerinin hemen ardından geldi.

Arap medyasına konuşan Suriyeli bir kaynak, "YPG/PKK'ya karşı mücadele zafere çok yakın. Menbiç'i YPG/PKK'nın elinden almak için hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor" dedi. Türkiye sınırının yaklaşık 30 kilometre güneyinde ve Fırat nehrinin batısında yer alan kentteki YPG/PKK terör örgütünden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA

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