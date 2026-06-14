Smotrich'ten Beyrut'a Tehdit - Son Dakika
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Smotrich'ten Beyrut'a Tehdit

14.06.2026 02:10
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İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Lübnan'a roket saldırısına karşı Beyrut'ta 10 bina yıkılmalı dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lübnan'dan İsrail'e atılan her roket için Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde 10 binanın yıkılması çağrısını yineledi.

Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakereleri işaret ederek, Hizbullah'ın durumdan faydalanıp İsrail'in kuzeyini vurmasına izin verilmeyeceğini ileri sürdü.

İsrail'e yönelik her roket veya insansız hava aracı (İHA) saldırısına karşılık Dahiye'de 10 binanın bombalanması gerektiğini savunan Smotrich, bunun hemen bu gece yapılması çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki bazı yerleşimlerde sirenler çaldığını bildirdi.

Açıklamada, roketlerin Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail birliklerini hedeflediği belirtilerek, olayda yaralanan olmadığı ileri sürüldü.

Ayrıca İsrail basını, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatılan bir İHA'nın sınırdan sızdığını, bu nedenle İsrail'in kuzeyindeki 2 yerleşimde sirenlerin çaldığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Maliye, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Smotrich'ten Beyrut'a Tehdit - Son Dakika

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