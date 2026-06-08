Smotrich'ten Lübnan'a Bombardıman Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Smotrich'ten Lübnan'a Bombardıman Çağrısı

08.06.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İran'ın saldırılarına karşı Beyrut'taki hedeflerin bombalanmasını önerdi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın füze saldırılarına cevap olarak Tel Aviv'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırılarına karşı Lübnan'a odaklanması gerektiğini savundu.

Smotrich, İran'ın fırlattığı her bir füzeye karşılık İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini ileri sürdü.

Lübnan'ı vurmanın, İran'ın derinliklerindeki hedefleri vurmaya çalışmaktan "daha kolay, daha erişilebilir ve daha etkili olduğunu" savunan Smotrich, bu politikanın İsrail'in kuzeydeki uzun vadeli güvenlik hedeflerine de hizmet ettiğini iddia etti.

Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgaline hız vermesi ve İran'ın füzelerini engellemesi için Hizbullah üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, bunun İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki kredisini artırabileceğini savundu.

İsrail'in askeri mühimmat ve kaynaklarını, ileride İran'ın enerji altyapısına yönelik düzenlenecek kapsamlı bir saldırı için saklaması gerektiğini belirten Smotrich, İsrail'in imkan ve kabiliyetlerinin sınırlı ve karşılıklı saldırılarda tüketilmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Beyrut, Maliye, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Smotrich'ten Lübnan'a Bombardıman Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:47:06. #7.13#
SON DAKİKA: Smotrich'ten Lübnan'a Bombardıman Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.