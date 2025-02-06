Sobadan Karbonmonoksit Sızıntısı, 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ovayurt Mahallesi'nde yaşayan O.K. gece evdeki koku nedeniyle uyandı. Çocuklarının halsiz olduğunu fark eden baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.İ.K. (10) ve F.K'yi (13) Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan gazdan etkinlendikleri değerlendirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.