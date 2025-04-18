Sobadan Sızan Gaz Anne ve Oğlunu Hastaneye Kaldırdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve oğlu tedavi altına alındı.
Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Emine ile oğlu Üveys Göktaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini fark edince 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anne ve oğlu ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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