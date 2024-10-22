Sobadan Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı

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Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.

Çamardı ilçesinde yaşayan M.T. (29) ile oğulları M.H.T. (6) ve O.T (1), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri gerekçesiyle Çamardı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 2 oğlunun tedavileri sürüyor.