Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen anne ve 2 oğlu hastaneye kaldırıldı.
Çamardı ilçesinde yaşayan M.T. (29) ile oğulları M.H.T. (6) ve O.T (1), evlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri gerekçesiyle Çamardı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen anne ve 2 oğlunun tedavileri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sobadan Zehirlenen Aile Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?