Sobadan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi

SOBADAN ZEHİRLENEN ÇİFT TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın'ın Kozcağız beldesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden emekli madenci Zeki Akküp ile eşi Mukaddes Akküp'ün cenazeleri, öğle saatlerinde Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesindeki evinin önüne getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından çiftin cenazesi Kozcağız Merkez Yeni Camisi'ne götürüldü. Akküp çifti, ikindi vakti sonrası Kozcağız Kapalı Pazaryeri'nde kılınan cenaze namazının ardından Karayakup köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Ayhan ACAR/BARTIN,
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