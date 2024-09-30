SOCAR'dan Türkiye'ye Yatırım Vurgusu

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SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısına katıldı.

Rovshan Najaf, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye'nin net vizyon, istikrar ve ileriye dönük stratejisi sayesinde, özellikle enerji sektöründe doğrudan yabancı yatırım için en iyi destinasyonlardan birine dönüştüğünün altını çizdi.

Türkiye'nin büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya kararlı olduklarını aktaran Najaf, "Türkiye'nin 2028 yılına kadar, enerji sektörünün de kilit aktör olduğu küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 1,5'ini alma hedefine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz.Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisi, sağlam devlet politikaları, başarılı uluslararası diplomasi, genç ve yetenekli bir nüfusla desteklenerek güvenle büyümektedir. Türkiye, planlanan reformları hayata geçirmekle yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve önde gelen küresel enerji merkezi konumunu güvence altına almaya devam edecektir. Enerji sektörü, sadece önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım çekmekle kalmayacak, aynı zamanda ithalata olan bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümlerini de destekleyecektir" dedi.