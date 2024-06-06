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SODEM Yeni Başkanını Seçti

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği SODEM, yeni başkanını seçti. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, SODEM Başkanı oldu. SODEM, sosyal demokrat belediyeciliğin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilmesi konularında çalışacak.

06.06.2024 12:49  Güncelleme: 13:24
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(İSTANBUL) Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği SODEM, yeni başkanını seçti. Geçen hafta Ankara'da yapılan genel kurulda belirlenen yönetim kurulunun ilk toplantısında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, SODEM Başkanı oldu. SODEM, yeni dönemde sosyal demokrat belediyeciliğin geliştirilmesi, CHP'li belediyelere yeni projeler üretilmesi gibi konularda çalışacak. Görevi, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'den devralan Şahan, "Halkın refahını amaçlayan projeleri tüm belediyelerimizde hayata geçireceğiz" dedi.

SODEM Olağanüstü Genel Kurulu, üye belediye başkanlarının katılımıyla geçen hafta Ankara'da gerçekleşti. 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından, 2011'de kurulan ve 96 üyesi bulunan SODEM'in üye sayısı da yeni dönemde dört katına çıkacak.

SODEM'in Yönetim Kurulu, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Burdur Belediye Başkanı Orkun Ercengiz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ve Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün'den oluşuyor. SODEM, yeni dönemde sosyal demokrat belediyecilik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve parti politikalarının belediyeler nezdinde hızla hayata geçirilmesi için öncü bir rol oynayacak.

Şahan: İktidar yolculumuzda, tüm belediye başkanlarımızla ortak akılda buluşacağız

SODEM Başkanı Resul Emrah Şahan, yeni görevi dolayısıyla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel  Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve üye başkanlara teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi.

"Önümüzdeki süreçte SODEM, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde partimizi iktidar yapacak olan, birbiriyle uyumlu bir sosyal demokrat belediyecilik hikayesi inşa edilmesinde Genel Merkezimize destek olacak. İktidar yolculuğumuzda, tüm belediye başkanlarımızla ortak akılda buluşacak, sosyal demokrasinin gerektirdiği biçimde halkın refahını amaçlayan projeleri tüm belediyelerimizde hayata geçireceğiz"

Sodem hakkında

SODEM, sosyal demokrat belediyelerin iş birliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla 2011'de faaliyete geçti. Bugüne kadar 96 üyesiyle yaklaşık 23 milyon nüfusu temsil eden SODEM; 31 Mart seçimlerinin ardından hem üye sayısını hem de kapsadığı nüfusu katlayacak.

Sosyal Demokrat başkanların yönettiği belediyelerin, kendi aralarında ve Avrupa Birliği'ndeki muhataplarıyla siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel diyalog oluşturması amacıyla kurulan SODEM, üyeleri arasında ve diğer paydaşlar ile iletişim kanalı kurarak, ortak bir işbirliği platformu oluşturmak; ihtiyaç duyulan kurumlarla uluslararası ve ulusal, siyasi, sosyal kültürel diyalogun geliştirilmesi, stratejik ortaklıklar kurulması ve yürütülmesi, üye belediyelerin hedeflerini desteklemek ve savunmak amacını taşıyor. Ayrıca, üye belediyelerin görüş, öncelik ve tercihlerinin, Türkiye ve uluslararası platformlarda temsil edilmesi, tanıtılması ve iletişim çalışmalarının yapılması da, SODEM'in kuruluş ilkeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Şişli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SODEM Yeni Başkanını Seçti - Son Dakika

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