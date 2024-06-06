SODEMSEN Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı - Son Dakika
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SODEMSEN Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN), Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yaptı. Yeni yönetim, çalışanların haklarını korumak ve toplu iş sözleşmelerini geliştirmek için çalışacak.

06.06.2024 13:43  Güncelleme: 14:38
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(ANKARA)- Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN), 28 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yaptı. Kurulda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, SODEMSEN Başkanı seçilirken; başkanvekilliği görevine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt getirildi.

SODEMSEN'in yeni yönetim kurulu, sosyal demokrat belediyelerin işveren sendikası olarak, çalışanların haklarını korumak, adil ve eşit çalışma koşullarını sağlamak için görev yapacak.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını temel alan SODEMSEN, toplumsal adaleti ve eşitliği sağlamak için yerel yönetimlerde kapsayıcı sosyal politika örneklerini hayata geçirmeyi hedefliyor. Yeni yönetim, çalışma hayatında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve toplu iş sözleşmesi süreçlerini daha etkin hale getirmek için bugüne kadar yürütülen çalışmaları güncel koşullar doğrultusunda geliştirmeyi amaçlıyor.

Yönetim Kurulu'ndaki görev dağılımı şöyle:

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: Mali İşlerden Sorumlu

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki: Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) Sorumlusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: Örgütlenmeden Sorumlu

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu: Araştırma ve Eğitimden Sorumlu

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal: Hukuktan Sorumlu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Subaşı: Dış İlişkilerden Sorumlu

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

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