Şoför Bağlan'dan Örnek Davranış: Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Otobüs şoföründen örnek davranış: Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi otobüs şoförü Muhammed Bağlan, rahatsızlanan bir yolcuyu hızla Fırat Üniversitesi Hastanesine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcu, yapılan müdahalenin ardından şoföre teşekkür etti.

Elazığ Belediyesinde otobüs şoförlüğü yapan Muhammed Bağlan, önceki sabah gösterdiği duyarlı davranışla takdir topladı. Saat 10.15'te Hankendi seferini yapan otobüste bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden Bağlan, soğukkanlılığını koruyarak yolcuları sakinleştirdi ve otobüsü hızla Fırat Üniversitesi Hastanesine yönlendirdi. Hastane önüne kadar götürdüğü yolcuya sağlık ekipleri anında müdahale etti. Rahatsızlanan kişinin epilepsi hastası olduğu sonradan öğrenilirken, yolcu daha sonra şoföre teşekkür etti.

O anlar otobüs içi kameralarına yansıdı.

"Benim yerimde kim olsa aynısını yapardı"

Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Muhammed Bağlan, "Dün sabah 10.15 Hankendi seferini yaparken otobüste birisi rahatsızlandı. Rahatsızlanınca da 'Sakin olun' dedim ve rahatsızlanan vatandaşı Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdük. Orada gereken müdahaleyi yaptılar. Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Yolcularla birlikte gittik. Direkt acilin önüne götürdüm ve gelip müdahale ettiler. Hangi şoför veya kaptan olsaydı bu şekilde yapardı. Sonradan öğrendiğime göre genç olan yolcunun sara hastası olduğu ortaya çıktı. Sonradan gelip teşekkür de etti" dedi.