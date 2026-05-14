Şoför Kaplumbağayı Kurtardı

14.05.2026 00:49
Kocaeli'de otobüs şoförü, yol ortasında kaptığı kaplumbağayı güvenli alana taşıyarak hayatını kurtardı.

KOCAELİ'de, belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark edince aracı durdurup hayvanı güvenli alana taşıyarak ezilmekten kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'a bağlı Alikahya-Umuttepe hattında sefer yapan belediye otobüsünün şoförü Ayhan Özdemir, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde seyir halindeyken, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine otobüsü durduran Özdemir, araçtan inerek kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı. Kaplumbağayı yol kenarındaki güvenli alana bırakan Özdemir, daha sonra seferine devam etti. Özdemir'in kaplumbağanın ezilmesini önlediği bu örnek davranışı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Ulaşım, Güncel, Doğa, Son Dakika

