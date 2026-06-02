SoftBank, Toyota\'yı Geçerek En Değerli Şirket Oldu

TOKYO, 2 Haziran (Xinhua) -- SoftBank Group, Toyota Motor'u geride bırakarak Japonya'nın borsada işlem gören en değerli şirketi oldu ve böylece otomotiv devinin 22 yıllık liderliğine son verdi.

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda SoftBank hisseleri, pazartesi günü yüzde 14'ün üzerinde değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. Şirketin piyasa değeri 48,8 trilyon yene (yaklaşık 301 milyar ABD doları) yükselirken, Toyota Motor'un piyasa değeri 45,9 trilyon yen seviyesinde kaldı.

Toyota, NTT Docomo Inc.'i geride bıraktığı Aralık 2003'ten bu yana listenin zirvesindeki yerini koruyordu.

SoftBank hisselerindeki yükselişte, şirketin yatırımcıları arasında yer aldığı ve ChatGPT'nin geliştiricisi olan ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın halka arz hazırlıklarına ilişkin haberler etkili oldu.

Öte yandan otomotiv sektörü hisseleri, ham petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri yükseltmesi nedeniyle baskı altında kaldı.