Sofya'da 30 Ağustos Resepsiyonu - Son Dakika
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Sofya'da 30 Ağustos Resepsiyonu

Sofya\'da 30 Ağustos Resepsiyonu
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve Askeri Ataşe Albay Uğur Mertoğlu davetlileri karşıladı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Bulgaristan'ın milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Uyanık, burada yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle davetlileri Büyükelçilik rezidansında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini koruma konusundaki iradesinin ve fedakarlığının en açık göstergesi olduğunu belirten Uyanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Uyanık, Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve hızla gelişen savunma sanayisine sahip olduğunu belirterek, ülkesinin bölgesel barış ve istikrarın korunmasında kritik ve yapıcı rol oynadığını söyledi.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin tarihi köklere dayandığına dikkati çeken Uyanık, iki ülkenin ikili ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmek ve uluslararası platformlarda işbirliğini ilerletmek için çaba gösterdiğini kaydetti.

Uyanık, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) faaliyet alanını kritik su altı altyapısının korunmasını da kapsayacak şekilde genişletmesinin de bölgesel gündemdeki olumlu gelişmeler arasında yer aldığını belirterek güçlü ve etkin silahlı kuvvetlerin günümüzde caydırıcılık ile bölgesel ve küresel güvenliğin önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Resepsiyona Bulgaristan hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin temsilcileri, askeri ataşeler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sofya'da 30 Ağustos Resepsiyonu - Son Dakika

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