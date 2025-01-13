Sofya'da Bahar Bayramı Kutlaması

SOFYA, 13 Ocak (Xinhua) -- Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaklaşan Bahar Bayramı'na yönelik kutlama sırasında Miao etnik grubuna ait bir halk dansını sergileyen insanlar, 12 Ocak 2025.
Sofya'daki Çin Kültür Merkezi'nin düzenleyip ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan yüzlerce Bulgaristanlı, Çin çayı, kaligrafi, kağıt kesme sanatı, gösteriler ve çeşitli yemekler ön plana çıkan etkinliğin tadını çıkardı. (Fotoğraf: Marian Draganov/Xinhua)
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