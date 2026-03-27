Sofya'da Öğrencilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika
Sofya'da Öğrencilerden İsrail'e Protesto

27.03.2026 22:35
Bulgaristan'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Avrupa'nın Ufuk Avrupa Programı'ndan çıkarılmasını istedi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da üniversite öğrencileri, Gazze'de soykırım işleyen İsrail'in, Avrupa Birliği (AB) tarafından araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı'ndan çıkarılması için gösteri düzenledi.

Sofya Üniversitesi önünde toplanan öğrenciler, İsrail'in Ufuk Avrupa araştırma programından çıkarılmasını ve bu ülkenin finanse edilmemesini istedi.

Göstericiler, "İsrail işgaline ve soykırıma hayır", "İran'a karşı savaşa hayır", "Filistin halkıyla dayanışma" ve "İsrail Horizon programından çıksın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Eylemde, Sofya Üniversitesinden Avrupa Komisyonu Temsilciliği önüne kadar yürüyüş yapan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Terörist İsrail", "AB, soykırımı destekliyorsun" sloganları attı.

Gösterinin organizatörlerinden Bulgaristan'daki Arap Komitesinin Başkanı İbrahim Khaled, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada, öğrencilerin çağrısıyla toplandık. Avrupa'nın İsrail'e verdiği yardımlara 'hayır' demek için buradayız. İsrail, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da ve Suriye'de sivilleri öldürüyor. Biz hiçbir Bulgar'ın bu şiddeti finanse etmesini ya da buna ortak olmasını istemiyoruz. Barış içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılan, Sofya Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Plamen, İsrail'in Ufuk Avrupa Programı'ndan çıkarılması için toplandıklarını belirterek "Ufuk Avrupa, sözde bilimi ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir program. Ancak gerçekte 2021-2024 yıllarında İsrail, bu programdan 1 milyar 100 milyon avrodan fazla fon aldı ve bu kaynaklar doğrudan askeri-sanayi kompleksine aktarıldı. Fiilen Avrupa, Filistin halkına yönelik şiddeti finanse ediyor." dedi.

Bir diğer üniversite öğrencisi Marina da "Biz, Sofya ve Bulgaristan'daki farklı üniversitelerden öğrenciler olarak burada toplanma amacımız, Ufuk Avrupa Programı aracılığıyla İsrail devletinin finanse edilmesine 'hayır' demek. Biz öğrenciler olarak, akademik kurumların Filistin'e yönelik şiddete ortak olmasını kabul etmiyoruz."

Ufuk Avrupa ve İsrail'in katılımı

Ufuk Avrupa Programı, AB'nin ekonomik büyüme, teknolojik gelişim ve istihdam yaratmayı hedefleyen başlıca araştırma ve yenilik platformu olarak öne çıkıyor.

İsrail, Ufuk Avrupa'ya 2021'de "ortak ülke" olarak AB üye ülkeleriyle eşit şartlarda dahil olmuş ve programa mali katkıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sofya'da Öğrencilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Sofya'da Öğrencilerden İsrail'e Protesto - Son Dakika
