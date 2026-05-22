Sofya'da Türk Mutfağı Haftası Gala Yemeği

22.05.2026 01:11
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen gala yemeğinde, 'Bir Sofrada Miras' temasıyla Türk mutfağının kültürel zenginliği tanıtıldı. Büyükelçi Uyanık ve şef Demir, mutfağın dostluk ve kültürel miras olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde kutlanan Uluslararası Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gala yemeği düzenledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinliğe Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ile Ekonomi, Yatırımlar ve Sanayi Bakanı Aleksandar Pulev, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demerdzhiev, eski Bulgaristan Başbakanı Sımeon Sakskoburggotski, Büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Bu yılın teması olan "Bir Sofrada Miras" kapsamında şef Ebru Baybara Demir tarafından özenle hazırlanan menüyle Türk mutfağının etkileyici çeşitliliği sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajının paylaşıldığı törende konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, "Bizim için sofra, yalnızca yemek yenilen bir yer değildir. Dostlukların güçlendiği, cömertliğin yaşatıldığı ve insani bağların kuvvetlendiği ortak bir buluşma alanıdır." dedi.

Türk mutfağının Anadolu'nun bereketli topraklarında şekillendiğini vurgulayan Uyanık, mutfağın yalnızca yemek tariflerinden ibaret olmadığını, farklı kültürlerin, geleneklerin ve yüzyılların birikmiş bilgisini taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Uyanık, gecenin hazırlanmasında şef Demir ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Şef Ebru Baybara Demir, gastronomiyi yalnızca lezzet üretme sanatı olarak değil hayatlara dokunan, toplumsal gelişimi destekleyen ve kültürel mirası gelecek nesillere taşıyan dönüştürücü bir güç olarak gören öncü bir isimdir." ifadelerini kullandı.

Şef Demir de Türk mutfağının yalnızca yemeklerden oluşmadığını belirterek "Bu mutfak emeğin mirasıdır, toprağın mirasıdır, kadınların bilgisidir, üreticinin sabrıdır, göçlerin taşıdığı hafızadır ve kuşaktan kuşağa aktarılan asırlık tariflerin yaşayan hikayesidir." diye konuştu.

"Bir Sofrada Miras" teması kapsamında hazırlanan menünün, Anadolu'nun yedi bölgesinden gelen asırlık tarifleri bir araya getirdiğini aktaran Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca, Türk mutfağının yalnızca gastronomik bir zenginlik değil, aynı zamanda güçlü bir kültürel miras ve uluslararası bir değer olarak dünyaya taşınmasına yönelik vizyonuyla biz şeflere ilham veren; Anadolu'daki saklı üretim bilgisinin, kadın emeğinin, yerel ürünlerin ve asırlık tariflerin görünür hale gelmesine katkı sağlayan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye en içten şükranlarımı arz ederim."

Yemekte, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan keşkek, Gaziantep'in coğrafi işaretli lezzetlerinden şiveydiz, Mardin mutfağına özgü dobo tandır, enginar yemeği, kara lahana sarması, soğan dolması, içli köfte ve kazandibi ikram edildi.

Kaynak: AA

