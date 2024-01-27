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Soğuk Havaya Rağmen Denizde Yüzen Dr. Cemal Gümüş - Son Dakika
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Soğuk Havaya Rağmen Denizde Yüzen Dr. Cemal Gümüş

İstanbul'da yaşayan Dr. Cemal Gümüş, Ünye ilçesine gezmeye geldiği sırada soğuk havaya rağmen denize girerek yüzdü. Gümüş, yüzmekten keyif aldığını ve soğuk suyun insanı rahatlattığını belirtti. Yüzme organizasyonlarına katılan Gümüş, yarıştan ziyade yüzmenin kendisi için bir hobi olduğunu ifade etti. Gümüş'ün bu aylarda denize girmesi çevredeki insanlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Soğuk Havaya Rağmen Denizde Yüzen Dr. Cemal Gümüş
27.01.2024 - 16:44,
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Ordu'nun Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen denizde yüzdü.

İstanbul'da özel bir firmada çalışan Dr. Gümüş, hava sıcaklığının 9 derece olduğu ilçede denize girerek yaklaşık yarım saat yüzdü.

Çevredekilerin ilgiyle izlediği Gümüş, İstanbul'da yaz kış demeden denize girdiğini belirterek, "Yüzmek iyi geliyor, soğuk su insanı çok rahatlatıyor." dedi.

Gümüş, 2017'den beri çeşitli yüzme organizasyonlarına katıldığını ifade ederek, "Yarıştan ziyade hobi amaçlı yüzüyoruz, finali görmek bize yetiyor." diye konuştu.

Bu aylarda denize girdiğini görenlerin şaşırdığını anlatan Gümüş, dışarıdan bakıldığında ilginç karşılandığını ama kendisi için keyifli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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