Soğuksu Milli Parkı beyaz örtüsü ile bir başka güzel
ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası kart postallık görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'nın ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı kuzey ilçesi Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı'nı da beyaza bürüdü. Kara Akbaba, kurt, tilki, ayı gibi bir çok yaban hayvanında doğal yaşam alanı olan Soğuksu Milli Parkı kar yağışı sonrası doğa severler için bulunmaz bir mekan oldu. Beyaz örtü altındaki çam ağaçları kort postallık görüntüler oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
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