Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri Başladı

Söğüt\'te Ertuğrul Gazi\'yi Anma Şenlikleri Başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Yörüklerin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan Vali Şefik Aygöl, Osmanlı'nın temellerinin atıldığı topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Şenliklerde yapılan etkinliklerle Yörüklerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Vali Aygöl, bu meydanlarda buluşmanın heyecanını her yıl daha da arttırdıklarını söyledi.

07.09.2024 15:18
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Yurdun dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt Hükümet Konağı önünde törenle karşılandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, kültürlerini devam ettiren Yörükleri görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'tan Söğüt'e uzanan öyküsünün Osmanlı Devleti'nin ilk adımları olarak tarihte yerini aldığını hatırlatan Aygöl, "Osmanlı'nın torunları yüzyıllar boyunca, ecdadından aldığı öğütlerle hoşgörüyü, ahlakı ve erdemi, adım attığı bütün topraklara taşıyarak medeniyet tohumları ekmiştir. Söğüt, Türk'ün töresini, İslamiyet'in kutsal değerlerini kendine rehber edinen Ertuğrul Gazi'nin, kahraman Yörükleriyle otağını kurduğu ve Osmanlı'nın temellerinin atıldığı topraklardır." dedi.

Vali Aygöl, Osmanlı'nın dünyada örnek gösterilen medeni birikiminin Yörük kültüründen beslenerek Söğüt'ten etkilendiğini dile getirdi.

Şenliklerde her sene Yörüklerle hasret giderdiklerini vurgulayan Aygöl, "Her yıl, bir sonraki sene kutlanacak şenliklerin heyecanıyla daha da azimleniyoruz. Bu yüzden atasına sahip çıkan siz kıymetli Yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu meydanlarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de milletlerin en büyük zenginliğinin birlik beraberlik olduğunu, bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini kaydederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edildi

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçenin "kuruluş, kurtuluş ve yeniden diriliş" ile anıldığını anlattı.

Bu coğrafyanın, 3 kıtaya kök salan, yaklaşık 600 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti'nin hayat bulduğu topraklar olduğunu anımsatan Tuncer, "Osmanlı, asırlar boyunca adalet ve şefkatle, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmiştir. Nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa oraya elini uzatıp karşılıksız yardım etmiş, hakim olduğu topraklara adaletle hükmetmiştir. Osmanlı Devleti artık yok ama bugün de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Osmanlı torunları var." diye konuştu.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ise ilçenin eşsiz bir tarihi mirasa sahip olduğunu belirtti.

Yörük gruplarının halk oyunları gösterilerinin ardından protokol üyeleri ile beraberindekilerin katılımıyla Ertuğrul Gazi Türbesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi, daha sonra türbede dua edildi.

Törene, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikler kapsamında Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda karakucak güreş müsabakaları, sentetik futbol sahasında ise Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası düzenlendi.

Atlı cirit ve okçuluk müsabakaları, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve sanatçı Haluk Levent'in konserleriyle tamamlanacak ikinci gün programının ardından Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söğüt'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri Başladı - Son Dakika

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