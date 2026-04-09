Söğüt'te Elektrik Kablo Hırsızlığına Operasyon

09.04.2026 10:44
Bilecik'in Söğüt ilçesinde elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, OEDAŞ'a ait elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayının bir taşeron firma tarafından yapıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla kimliklerini tespit ettiği A.E, M.E, A.E, E.Ş.E, F.T. ile A.E.C'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. ile M.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

