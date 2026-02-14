Söğüt'te Yaşlı Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
Söğüt'te Yaşlı Çiftin Nikahı Kıyıldı

14.02.2026 11:14
Bilecik'in Söğüt ilçesinde muhtar Hüseyin Yıldırım, 60 ve 53 yaşındaki çiftin nikahını kıydı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 4 dönemdir muhtarlık yapan Hüseyin Yıldırım, yaşlı çiftin nikahını kıydı.

İlçeye bağlı Yakacık köyü muhtarı Yıldırım, köy kahvehanesinde 60 yaşındaki Hasan Topçu ile 53 yaşındaki Serpil Kasap'ın hayatını birleştirdi.

Yıldırım, nikah merasiminin ardından evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına ve dostlarına teşekkür eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Köyümüzde örf ve adetlerimize uygun bir nikah töreni gerçekleştirdik. Çiftlerimizin nikahını kıymak bana nasip oldu. Nikahımız, çiftimize hem anlamı hem de katılımcıların ilgisiyle unutulmaz anı olarak kalacak. Köyde daha önce de 20'ye yakın genç çiftlerin nikahlarını kıydım. Vatandaşımızın memnuniyetini dikkate alarak aralıksız çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köyümüzde güzel bir birlik, beraberlik ve dayanışma var."

Kaynak: AA

