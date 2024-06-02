Söğütlü Orta Mahalle Muhtarlığına Bülent Gürses Seçildi

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Orta Mahalle muhtarlığına, resmi olmayan sonuçlara göre Bülent Gürses seçildi.

Orta Mahalle Muhtarı Nihat Gönül'ün 15 Mayıs'ta kalp krizi sonucu vefat etmesinin ardından Söğütlü İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararla yeniden seçim yapıldı.

Gündoğan İlkokulu'ndaki 3 sandıkta 11 adayın yarıştığı seçimde, 1080 seçmenden 690'ı oy kullandı.

Adaylardan Bülent Gürses 191 oy alarak mahallenin yeni muhtarı seçildi. Gürses'e en yakın aday, 104 oyla Cengiz Yıldırım oldu.

Gürses, yaptığı açıklamada, oylarını kullanan herkese teşekkür ederek, "Vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımız arasında her zaman köprü oluşturmaya hazırım." dedi.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakır da centilmence örnek seçim çalışması yapan tüm adaylara teşekkür etti.