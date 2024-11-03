Soğuyan Hava Flamingoları Göç Ettirdi

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Havalar soğudu Arin Gölü'nün renkli misafirleri yerini ördeklere bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde ilçesine bulunan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingoları göç edince yerini ördeklere bıraktı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli misafirleri flamingoları ağırladı. Havalar soğuyunca flamingolar göç edince diğer kuşlara bıraktı.

İran'dan göç ederek Van Gölü havzasına gelen flamingolar, Van'ın Erçek Gölü ile Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde görülüyor. Arin Gölü'nün sığ alanlarında yaklaşık 4 ay kadar konaklayan ve beslenen flamingolar, gezginler ve kuş gözlemcileri tarafından da büyük ilgi görüyor.

Havalar ısınınca Arin Gölü'nün renkli misafirleri Flamingolar gelmeye başladığını ifade eden Nedim Atalay isimli vatandaş, "Flamingoların buraya gelmesi bizi mutlu ediyorlar. Onların gelmelerini özlemle bekliyoruz. Arin Gölü flamingolarla dolup taşıyor, çünkü gölümüz 200 tür kuş barındırıyor. Havalar soğuyunca Arin Gölü'nün renkli misafirleri daha sıcak bölgelere göç ediyor. Flamingolar göç edince yerini ördeklere bırakıyor" dedi.