Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Bağış Kampanyası

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne hayvanseverlerin bağışları gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir veteriner kliniği, başlattığı kampanya ile alınan mamaları merkez yetkililerine teslim etti.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Doğa Veteriner Kliniği sahibi Aytuğ Akses, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki sokak hayvanları için mama bağışında bulundu. Bağışla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akses, "Veteriner kliniğimizde sokak hayvanları yararına bir kumbara oluşturduk. Mahalle sakinleri geldiklerinde buraya bir miktar para atıyorlar. Biz düzenli olarak mama kampanyası başlatıyoruz ve bölgemizde bulunan sokak hayvanlarını besliyoruz. Sokak hayvanları zor şartlarda yaşıyor. O yüzden herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu defa kumbarada birikenlerle mama alarak Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne bağışlamak istedik" dedi.

Mamaları teslim alan Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından dolayı klinik sahibine teşekkür etti. Öte yandan sahiplendirme ve bağış konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Bursa Çevre Yolu 4. kilometrede hizmet veren Doğal Yaşam Merkezi'ne, '0 (533) 955 79 04' numaralı telefondan ulaşılabiliyor.