Sokak Kedisi Planlı Sezaryenle Doğum Yaptı, Yavru Kediler Hayata Tutunamadı

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ZONGULDAK'ta bir hayvanseverin kanaması olduğunu fark ederek veteriner kliniğine getirdiği sokak kedisinin dünyaya getirdiği 3 yavru hayata tutunamadı. 4'üncü yavru, sezaryenle dünyaya getirildi. Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Anne kedi, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak sütanne bulamazsak bu yavrumuzu da kaybetme riski var" dedi.

Kentte geçen hafta bir hayvansever, sokakta kanaması olduğunu gördüğü sokak kedisini, bir veteriner kliniğine getirdi. Gebe olduğu anlaşılan kedi tedavi altına alındı. Ultrasonla yapılan incelemede 4 yavru olduğu tespit edildi. Daha sonra kedinin normal doğumu başladı. Yavrulardan biri ölü doğarken, biri doğum kanalında sıkıştı. Sıkışan yavru kedi için sezaryenle doğum yaptırıldı. Normal doğan 2 yavru ise hayata tutunamadı. Anne ve yavru kedi klinikte tedavi altına alındı.

'SÜTANNEYE İHTİYACIMIZ VAR'

Yavru kedinin hayata tutunması için sütanne bulunması gerektiğini belirten Veteriner Hekim Gökmen Koç, "Kedimiz yaklaşık bir hafta önce ağır bir enfeksiyonla hayvansever bir vatandaş tarafından bize getirildi. Yaptığımız tahlillerde karnında yoğun bir enfeksiyon olduğunu fark ettik. Yavruların durumunu görmek için hemen ultrasona başvurduk. Kedinin karnında 4 yavru gördük. 4 yavrunun da kalp atımı vardı. Hemen antibiyotik tedavisine başladık. Kanamanın durduğunu görünce normal doğumu beklemek zorunda kaldık. Doğum başladığında dört yavrudan 3'ü doğdu, ancak 1'i ölü diğer 2'si canlı doğdu. Bu 2 yavru da öldü. Son yavru kanalda sıkıştı. Bu yavruyu da sezaryenle birlikte hayata bağladık. Şu an yavru iyi görünüyor ancak sütanneye ihtiyacımız var. Yoksa yavrunun durumu kötüye gidecek. Anne, diğer yavrularda olduğu gibi bu yavrusuyla da şu anda ilgilenmiyor. Anne sağlığına kavuşacak ancak dediğimiz gibi sütanne bulamazsak bu yavrumuz da kaybetme riski var" dedi.