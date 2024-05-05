Sokak köpekleri ahırdaki hayvanları telef etti - Son Dakika
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Sokak köpekleri ahırdaki hayvanları telef etti

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpekleri, vatandaşların ahırlarına girerek hayvanlarını telef ediyor. İlçe sakinleri, bu durumun artmasıyla birlikte tedbirlerin alınmasını istiyor.

05.05.2024 11:51
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Sokak köpekleri ahırdaki hayvanları telef etti

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde sokak köpekleri vatandaşların ahırlarına girerek hayvanlarını telef ediyor.

Ardeşen ilçesinde sokak köpekleri vatandaşların hayvanlarını telef ediyor. İlçeye bağlı Fırtına Mahallesinde yaşayan Mustafa Kemal Yazıcı, ahırında beslemek için 5 tane keçi ve 3 tane oğlak aldı. Yazıcı, küçükbaş hayvanlarını beslemeye başladıktan 2 gün sonra ahıra tekrardan geldiğinde şaşırdı. Hayvanlarının sokak köpekleri tarafından ahıra girip telef edildiğini gören Yazıcı, duruma çok üzüldü. Yazıcı'nın bütün hayvanları telef olurken bir tane oğlağı sağ kaldı. Aynı durumun yaşandığı Elmalık mahallesinde ise Emin Kızılhan'a ait keçilerde sokak köpekleri tarafından telef edildi. İlçe sakinlerinin ahır ve kümeslerinde bulunan yaklaşık 15 keçi ve 150 tavuk başıboş köpekler tarafından telef edildi. İlçe sakinleri, sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını istedi.

"Büyük bir mağduriyet yaşadık"

Aldığı keçileri sadece 2 gün besleyebildiklerini ifade eden Mustafa Kemal Yazıcı, "Kendimize beslemek için keçi aldık. Ben alırken akrabalarım da almak istedi. Onlara da aldım. 5 tane keçi, 3 tane de oğlak getirdim. 2 gün burada besleyebildik. İkinci günün sonunda vahşileşen köpek, ahırın sacını sökerek içeri girdi. Bütün hayvanlarımıza saldırdı. Sadece bir oğlağımız dışında bütün hepsini boğazlayarak telef etti. Bir tanesinin kalçasını kırmıştı. Oda 2 gün yaşayabildi. Burada büyük bir mağduriyet yaşadık. Başıboş köpeklerin sokağa aç bir şekilde salınmaları hem insanlar için hem de hayvanlar için tehlike arz ediyor. Tavuklarımıza, keçilerimize, buzaklara saldırıyor. Sadece bize değil komşularımızın keçilerine, buzağlarına da telef ettiğini duyduk. Bu büyük bir problem" ifadelerini kullandı.

"Köpekler keçileri hep boğazlamışlar"

Keçilerinin sokak köpekleri tarafından telef edildiğini belirten Emin Kızılhan, "Sabah namazına kalktım. Abdest alıyordum. Aşağıda hareketlilik olduğunu fark ettim. Dışarıya çıktım ki bir keçim dışarıda duruyordu. Koştum baktım ki kapı açık. Oradan içeriye baktım. Köpekler kapıyı zorlayarak içeriye girmiş. Bir tane keçi kaçtı. İçeride ki keçiler etrafta dolanınca kapı üzerlerine kapanmış. İçeriye baktığımda bir keçinin yerde olduğunu fark ettim. İçeriye girince köpek üstüme gelmeye başladı. Hemen kapıyı üzerine çektim. Dışarıya kaçtım. İki kapıyı da açtım. İki tane köpekle karşılaştım. Korkuttum onları bir anda kaçmaya başladılar. Köpekler keçileri hep boğazlamışlar. Yemediler ama bıraktılar. Keçiler can çekişiyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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