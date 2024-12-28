Sokak Köpekleri Koyunları Parçaladı, Küçük Kız Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika
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Sokak Köpekleri Koyunları Parçaladı, Küçük Kız Gözyaşlarına Boğuldu

Sokak Köpekleri Koyunları Parçaladı, Küçük Kız Gözyaşlarına Boğuldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak köpekleri, İner ailesinin beslediği 8 koyundan 4’ünü öldürdü. Küçük Hürü Melek İren, köpeklerin saldırısına tanıklık ederek büyük bir üzüntü yaşadı ve duygu dolu anlarını sosyal medyada paylaştı.

28.12.2024 18:18  Güncelleme: 18:19
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde İner ailesinin ek gelir için beslediği 8 koyunun 4'ü gece saatlerinde evin bahçesindeki ağıla giren sokak köpeklerinin saldırısında öldü. Köpek seslerini duyup, babasını uyandıran ailenin küçük kızı Hürü Melek İren (12), büyük üzüntü yaşadı. Koyunlarını kendisinin beslediğini belirten Melek, yaptığı sosyal medya paylaşımında duygularını gözyaşları içinde anlattı.

Düziçi içesinin İrfanlı Mahallesi'nde oturan Osman İren'in ek gelir için evinin bahçesindeki ağılda beslediği koyunlarına gece saatlerinde sokak köpekleri saldırdı. Köpek seslerini saat 04.00'de duyarak uyanan ailenin küçük kızı Hürü Melek İren, anne ve babasını uyandırıp, köpek sesleri geldiğini söyledi. Baba Osman İren ile birlikte dışarı çıkan aile, ağılın çevresindeki köpekleri kovalayıp, içeri girdiklerinde koyunlarının 4'ünün öldüğünü görünce şok oldu. Hürü Melek'in koyunlarını çok sevdiğini anlatıp, çektiği video sosyal medyaya yayınlandı. Melek'in görüntülerde "Kuzuların öldüğünü gördüm ve çok üzüldüm. Onlarını çok seviyordum, besliyordum' diyerek ağladı.

KÖPEK SESLERİNE UYANDIM

DHA'nın sorularını yanıtlayan Hürü Melek İren, "Her gün kendi ellerimle besliyordum, su veriyordum. Gece saat 04.00'de köpek sesine uyandım. Annemi uyandırdım babam ile annemle birlikte üçümüz dışarı çıktık. Babam köpekleri kovaladı. Bir baktım kuzuların birazı içerde birazı dışarda çok korkmuşlar. Ben de korkup üzüldüm. Kuzularımı çok seviyordum. Keşke köpek gelmeseydi yemeseydi, çok seviyorum. Keşke olmasaydı" dedi.

Osman İren ise gece saat 04.00'te köpek seslerine duyan kızı Melek'in kendilerini uyandırdığını, dışarı çıktıklarında köpekleri görüp kovaladığını söyledi. Köpeklerin koyunları parçaladığını 4'ünün öldüğünü söyleyen Osman İren, 2 koyunun yaralı kurtulduğunu çağırdığı veterinerin tedavi ettiğini söyledi. İren, koyunları satınca borçları ve çocuklarının okul servis ücretlerini ödemeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokak Köpekleri Koyunları Parçaladı, Küçük Kız Gözyaşlarına Boğuldu - Son Dakika

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