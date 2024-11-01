Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti - Son Dakika
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Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti

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Başkent'te bir sokakta Ankara havası oynayan kadınların görüntüsü kısa sürede gündem oldu. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde vatandaşların toplanarak dans eden kadınları izledikleri görüldü.

01.11.2024 08:51
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Başkent'te sokak ortasında oynanan Ankara havası büyük ilgi gördü. Sokakta bir grup kadının oynadığı oyun havası, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, görüntüler çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İZLEYENLERE KEYİFLİ ANLAR SUNDU

Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ankara'nın kültürel sembollerinden biri olan oyun havasının spontane bir şekilde sokakta yaşatılması, izleyenlere keyifli anlar sundu.

Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (49)

  • Kadir Kaçmaz:
    kıyamet alametleri bunlar Allah sonumuzu hayretsin 177 63 Yanıtla
  • Mehmet Topal:
    ayıp ayıp evinde kocana oyna bekarsan evlen kocana oyna örf adet gelenek görenekleri baldırı çıplak ettiniz 170 61 Yanıtla
  • Ersay:
    Zavallı dayıları pavyonlara alıştırıp tarlaları sattıracaklar herhalde,Cehennem odunları 161 28 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Laik kızlar 97 57 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BİRİ KURAN OKUSA YOBAZ OLUR GERCİ OLUR 108 26 Yanıtla
  • Mustafa Bardakcı:
    Kesin bir pavyonun organizasyonudur. Milleti pavyona çekmek için yapmışlardır.:) 121 9 Yanıtla
  • agrasif laz:
    EDEP OLE BİR LUTUFTURKİ MEVLAM HER KULUNA NASİP ETMEZ 97 10 Yanıtla
  • k K:
    ne güzel ruhsal enerji verdiler inisanlara tessekur ederim 29 65 Yanıtla
  • Abu Ubeydullah:
    Büyük ilgiyi kimin çektiği belli tövbe estağfurullah 70 16 Yanıtla
  • Türk Ak:
    MİNİ ETEK İLGİSİDİR O TÜRKİYEDE NORMAL YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 46 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti - Son Dakika
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