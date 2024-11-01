Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti

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Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Başkent'te sokak ortasında oynanan Ankara havası büyük ilgi gördü. Sokakta bir grup kadının oynadığı oyun havası, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken, görüntüler çok sayıda internet kullanıcısı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İZLEYENLERE KEYİFLİ ANLAR SUNDU

Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Ankara'nın kültürel sembollerinden biri olan oyun havasının spontane bir şekilde sokakta yaşatılması, izleyenlere keyifli anlar sundu.