Sokakta Genç Kızlara Ateş Açan Şüpheliler Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Sokakta Genç Kızlara Ateş Açan Şüpheliler Jandarma Tarafından Yakalandı

Sokakta Genç Kızlara Ateş Açan Şüpheliler Jandarma Tarafından Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle geçen iki şüpheli, sokakta sohbet eden genç kızlara tabancayla ateş açtı. Olayı gören jandarma Uzman Çavuş, iki şüpheliyi yakaladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

02.02.2025 23:17  Güncelleme: 23:19
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta sohbet eden genç kızların yanından geçerken motosiklet üzerinden tabancayla ateş eden 2 şüpheli, çöp atmak için evinden sokağa çıkan jandarma Uzman Çavuş tarafından yakalandı. 2 şüpheli polise teslim edilirken, olay anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı

Olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri elindeki tabancayı kızlara doğrultarak ateş etti. Genç kızlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

ÇÖP ATMAYA ÇIKAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

Bu sırada çöp atmak için evinden çıkan ve olaya tanık olan Uzman Çavuş, müdahale ederek motosikletteki şüphelileri yakaladı. Şüphelinin elindeki tabancaya el koyan jandarma personeli, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsü E.A.'ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygularken, kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Şüphelilerin kızlara ateş ettiği ve hemen ardından jandarma Uzman Çavuş tarafından yakalandıkları o anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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