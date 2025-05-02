Sokakta Havaya Ateş Eden İki Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Sokakta Havaya Ateş Eden İki Kişi Tutuklandı

Konya'da CHP'nin mitingine davet için sokaklarda anons edilirken, kurusıkı tabancayla ateş eden iki kişi tutuklandı.

02.05.2025 18:29
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KONYA'nın Çumra ilçesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumartesi günü kentte düzenleyeceği mitinge halkı davet etmek için sokaklarda anons yapan partiye ait ses yayın aracı geçtikten sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş eden Mehmet Kartav (22) ve Bahattin Demir (28), 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Konya'da Kılınçarslan Meydanı'nda düzenlenecek olan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılacak. Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'nin yönetimindeki ses yayın aracıyla dün saat 15.20 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi sanayi sitesindeki sokaklarda, halkın mitinge davet edildiği sırada bir iş yerinden çıkan Mehmet Kartav, Bahattin Demir, aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti. Durmaz ve Keskince yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine 2 kişi, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen valilik açıklamasında, "01.05.2025 günü saat 16: 00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracı 03.05.2025 günü gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayii içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halinde iken M.K. ve B.D. isimli şahısların kurusıkı diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiği öğrenilmiş; ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahıslar kuru sıkı tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Şüpheli M.K.'nın emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu, tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 02.05.2025 günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklandı.

Haber: KONYA,

Kaynak: DHA

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