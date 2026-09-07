Sokakta oyun oynayan çocuk, alacak kavgasının silahlı çatışmasında yaralandı - Son Dakika
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Sokakta oyun oynayan çocuk, alacak kavgasının silahlı çatışmasında yaralandı

Sokakta oyun oynayan çocuk, alacak kavgasının silahlı çatışmasında yaralandı
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Küçükçekmece'de iki akraba arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, tabancadan çıkan kurşun sokakta oyun oynayan bir çocuğa isabet etti. Olayda yaralanan çocuk ve bir kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle meydana gelen silahlı kavgada tabancadan çıkan kurşun sokakta oyun oynayan bir çocuğa isabet etti. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Gülbağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada bacağından yaralanan Erhan A. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer şüpheli ise kaçtı.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLARIN OYUN OYNAYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Silahlı çatışma sırasında tabancadan seken kurşunlardan biri sokakta oyun oynayan çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda bacağından yaralandığı belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun bacağından yaralandığı, yoldan geçen bir kadının ise yardım ederek ambulansın gelmesini beklediği anlar yer aldı. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokakta oyun oynayan çocuk, alacak kavgasının silahlı çatışmasında yaralandı - Son Dakika

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