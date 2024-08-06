Sokakta terk edilen köpek mahallenin maskotu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sokakta terk edilen köpek mahallenin maskotu oldu

Sokakta terk edilen köpek mahallenin maskotu oldu

Balıkesir'de 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpek, sahiplenildiği mahallenin maskotu haline geldi. 'Efe' adı verilen köpek, mahallelinin verdiği yemek artıklarıyla besleniyor ve denizde yüzerek nöbet tutuyor.

06.08.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BALIKESİR'de, 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpek, sahiplenildiği mahallenin maskotu oldu. 'Efe' adı verilen erkek köpek, mahallelinin verdiği yemek artıklarıyla doyuruluyor. Çocukların da büyüklerin de sevdiği 'Efe', denizde yüzüyor ve evlerin önünde nöbet tutuyor.

Erdek ilçesi Sahil Mahallesi'nde 5 yıl önce sokağa terk edilen Kangal kırması köpeği, mahalleli sahiplendi. 'Efe' ismi verilen erkek köpek, mahallelinin verdiği yemek artıklarıyla doyurulurken, evlerinin önünde nöbet tutuyor. Zamanla mahallenin maskotu haline gelen Efe'yi, kısa sürede yazlıkçılar da sevdi. Almanya'da yaşayan ve her yıl yaz tatilini geçirmek üzere Erdek'teki yazlık evine gelen gurbetçi, Efe için, düzenli olarak Almanya'dan kargoyla kuru mama gönderdi. Çocukların da büyüklerin de sevgisini kazanan Efe, denizde yüzerek başladığı gününde, evlerin önünde nöbet tutuyor ve mahalleye gelenleri izliyor.

'O BİZİ SEVDİ, BİZ DE ONU SEVDİK'

Kimi zaman sokak girişinde, bazen de evlerin bahçesindeki kedilerle yan yana yatan Efe'nin de mahallede yaşayanlara alıştığını söyleyen Mehmet Andaş (62), "4-5 sene önce sokağa bırakmışlar. Yaz sonuydu. Yaz bitiminde bırakmışlar, boynunda tasma vardı. Baktık aç, evlerden kalan yemek artıklarını getirdik. O bizi sevdi, biz de onu sevdik. O bizi sahiplendi, biz de onu sahiplendik. Mahallenin emniyetini sağlıyor. Yazlıklarına gelen bütün misafirler de ona bakıyor. Yem veriyorlar, hazır mama alıyorlar veriyorlar. Almanya'dan bir vatandaş var, hazır mama gönderiyor. Komşular, herkes sahiplendi" sözleriyle Efe'ye duydukları sevgiyi dile getirdi.

Sait Yüce (79) de "Görünce hayvana acıdık, açtı. Beslemeye başladık işte, o zamandan bu zamana elimizden geldiği kadarıyla yem veriyoruz. Bu çok candan bir köpek. Hep burada bekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Kangal, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta terk edilen köpek mahallenin maskotu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:39:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sokakta terk edilen köpek mahallenin maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement