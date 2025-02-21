Söke Belediye Başkanı Arıkan, Koçarlı Belediyesi'ni Ziyaret Etti

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(AYDIN) - Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı'yı ziyaret etti.

Başkan Arıkan, Koçarlı Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Arıcı ile fikir alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında Başkan Arıcı ve Başkan Arıkan, kısa süre önce hizmete açılan Koçarlı Marketi gezdi. Başkan Arıkan, Başkan Arıcı'dan, markette sunulan ürünler ve vatandaşlara sağlanan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Başkan Arıkan, tüm CHP'li belediyelerde olduğu gibi sosyal demokrat belediyeciliğin örneklerinden olan Koçarlı Marketi vatandaşlara kazdırdığı için Başkan Arıcı'yı tebrik etti, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Arıcı da belediyeler arası iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Hizmet yolunda belediye başkanları olarak el ele çalışmaya devam ediyoruz. Ziyaretinden ve nezaketinden dolayı Söke Belediye Başkanımız Sayın Arıkan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.