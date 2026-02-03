Söke Belediyesi Lima A.Ş. İşçilerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

(AYDIN)- Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Söke Belediyesi yönetimi, LİMA A.Ş. yönetimi ve Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerin ardından, yıllık sosyal haklar ve ikramiyelerde yapılan iyileştirmelerle birlikte en düşük işçi maaşı 52 bin TL seviyesine yükseldi.

Toplu iş sözleşmesi, Söke Belediyesi şantiye alanında düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, belediye bürokratları, LİMA A.Ş. yöneticileri, Belediye-İş Sendikası temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Törene ayrıca AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz da katılarak, imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

"Emekçinin alın terini koruyan bir sözleşmeye imza attık"

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, imza töreninde yaptığı açıklamada, Söke Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin Aydın genelindeki belediyeler için örnek nitelik taşıdığını vurguladı. Yaman, "Enflasyon karşısında işçi kardeşlerimizi ezdirmeyen, emekçinin alın terini koruyan bir sözleşmeye imza attık. Yeni toplu iş sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun" dedi. Sendika Başkanı Yaman, başta Başkan Mustafa İberya Arıkan olmak üzere, görüşmelerde yer alan komisyon üyelerine teşekkür etti.

"İşçilerimizin emeği Söke'ye değer katıyor"

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise çalışanların refahını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Belediyemizin imkanları ölçüsünde, emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde vermeye gayret ettik. Enflasyon koşullarını dikkate alarak, çalışanlarımızın yaşam standartlarını koruyacak bir sözleşme imzaladık. LİMA A.Ş. işçilerimizin emeği Söke'ye değer katıyor. Bu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.