Söke Belediyesi Lima A.Ş. İşçilerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Söke Belediyesi Lima A.Ş. İşçilerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

03.02.2026 15:26  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. En düşük işçi maaşı 52 bin TL'ye yükselirken, sosyal haklar ve ikramiyelerde de iyileştirmeler gerçekleştirildi.

(AYDIN)- Söke Belediyesi iştiraki LİMA A.Ş. bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Söke Belediyesi yönetimi, LİMA A.Ş. yönetimi ve Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmelerin ardından, yıllık sosyal haklar ve ikramiyelerde yapılan iyileştirmelerle birlikte en düşük işçi maaşı 52 bin TL seviyesine yükseldi.

Toplu iş sözleşmesi, Söke Belediyesi şantiye alanında düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, belediye bürokratları, LİMA A.Ş. yöneticileri, Belediye-İş Sendikası temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı. Törene ayrıca AK Parti Söke İlçe Başkanı M. Saki Oğuz da katılarak, imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

"Emekçinin alın terini koruyan bir sözleşmeye imza attık"

Belediye-İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, imza töreninde yaptığı açıklamada, Söke Belediyesi ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin Aydın genelindeki belediyeler için örnek nitelik taşıdığını vurguladı. Yaman, "Enflasyon karşısında işçi kardeşlerimizi ezdirmeyen, emekçinin alın terini koruyan bir sözleşmeye imza attık. Yeni toplu iş sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun" dedi. Sendika Başkanı Yaman, başta Başkan Mustafa İberya Arıkan olmak üzere, görüşmelerde yer alan komisyon üyelerine teşekkür etti.

"İşçilerimizin emeği Söke'ye değer katıyor"

Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ise çalışanların refahını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Belediyemizin imkanları ölçüsünde, emekçi kardeşlerimizin alın terinin karşılığını en adil şekilde vermeye gayret ettik. Enflasyon koşullarını dikkate alarak, çalışanlarımızın yaşam standartlarını koruyacak bir sözleşme imzaladık. LİMA A.Ş. işçilerimizin emeği Söke'ye değer katıyor. Bu sözleşmenin tüm çalışanlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Söke Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Lima, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi Lima A.Ş. İşçilerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla “Beni affedin“ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla "Beni affedin" yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
15:01
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:28:00. #7.11#
SON DAKİKA: Söke Belediyesi Lima A.Ş. İşçilerini Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.